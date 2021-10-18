القاهرة - خلود أبوالمجد



وصفت الفنانة نجلاء بدر تصدرها «تريند» الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها المثيرة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة بـ «المهين»، وأكدت انها تفكر جديا في مغادرة المهرجان، لأنها بالأساس لا تبحث عن «التريند» ولا تريد الشهرة بفستان وإنما بأعمالها الفنية، وقالت عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»: «أنا بواجه هذا الموقف للمرة الأولى في حياتي ولم أقصد أن يكون فستاني محل جدل زي ما حصل، الفستان ليس مكشوفا فصدري لم يكن ظاهرا كذلك نصف بطني والجزء الآخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل، ومكنتش شايفة إن الفستان فيه حاجة تستاهل كل الضجة دي».