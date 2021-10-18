أسامة دياب



شارك مكتب الأمم المتحدة بالكويت ومجموعة «تراش هيرو» التطوعية في حملة تطوعية لتنظيف بر مشرف بهدف زيادة الوعي والحفاظ على البيئة الطبيعية في الكويت.



وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ إن هذا المجهود والعمل الجماعي المتميز له وقع كبير في نفوس الجميع، خاصة انه يأتي ضمن شهر أكتوبر الذي يشمل يوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين منه والذي يتزامن مع إطلاق حملة «يوم الشباب والتعاطي مع التغيرات المناخية».



وعبر الشيخ عن سعادته بوجود هذا الجمع من المتطوعين سواء الكويتيين أو غير الكويتيين في الحملة بهدف تنظيف منطقة مشرف وخاصة المنطقة الديبلوماسية، معربا عن شكره لمجموعتي الأيادي الخضراء و«سبريد ذا باشن» التطوعية، مؤكدا ان الحملة تأتي متناسقة مع المتغيرات المناخية بحيث يتم التعامل مع المخلفات المنتشرة من البر وإعادة تدويرها وتطويرها ومحاولة الحد من الاستهلاك في المناطق.



وأضاف أن مشرف من المناطق المميزة، حيث اشتملت على المنطقة الديبلوماسية بالإضافة الى مقر الأمم المتحدة الذي وفرته الكويت واطلق عليه مبنى الشيخ صباح الأحمد، لافتا الى أن الحملة تهدف إلى كويت نظيفة ومتغيرة وتحقيق مساهمة فاعلة نحو المتغيرات المناخية، وعلينا أن نتكاتف ونتعاون لما فيه مصلحة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.