الدوحة - فريد عبدالباقي



استعاد النادي العربي نغمة الانتصارات في الجولة السادسة من الدوري القطري، عندما عبر فريق الشمال بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس.



سجل ثلاثية العربي المحترف يوسف المساكني (هدفين) وآرون بوبندزا، فيما سجل هدف الشمال المحترف العراقي أمجد عطوان كاظم، وبذلك رفع العربي رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد الشمال عند 4 نقاط.



وفي مباراة ثانية، قاد الجزائري محمد بن يطو فريق الوكرة لتحقيق الفوز على السيلية، عندما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87. ورفع الوكرة رصيده إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد السيلية عند 4 نقاط.



وخيم التعادل الإيجابي في لقاء قطر وأم صلال، الذي انتهى 2-2، سجل هدفي قطر سباستيان سوريا، وبشار راسان، وفي الشوط الثاني سجل أم صلال هدفيه عن طريق البرازيلي إيزيل باربوسا والعراقي أيمن حسين، ورفع قطر رصيده إلى 5 نقاط، وتوقف رصيد أم صلال عند 5 نقاط.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن مشاركة فريقي الوكرة والغرافة في البطولة العربية الـ 36 للأندية أبطال الدوري للرجال، والتي ستقام خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل بمدينة الحمامات التونسية. ويحمل الغرافة لقب البطولة، بعد أن توج به للمرة الأولى في النسخة الماضية.



وتضم قائمة الفرق التي أعلنت مشاركتها أيضا حتى الآن: رجاء أكادير المغربي، وأمل سكيكدة الجزائري، والترجي التونسي، والعين والجزيرة الإماراتيين.