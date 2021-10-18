احتفلت الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والإغاثة في فلسطين، بتسليم منزل لأسرة محتاجة في محافظة الوسطى وسط قطاع غزة بدعم وتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت الشقيق



وبدأت فعاليات التسليم في منزل أبناء المرحوم شعبان مصلح، وقام رئيس الهيئة مصعب طنبورة وعدد من الوجهاء والمخاتير والأعيان من محافظات قطاع غزة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع إنشاء وتشطيب المنزل للأسرة.



وكان في استقبال وفد الهيئة أسر أبناء المرحوم شعبان مصلح وأطفالهم الذين قدموا باقات الورود لضيوف حفل التسليم تأكيدا على شكرهم واعتزازهم وفرحتهم بالبيت الذي طال انتظاره.



وقال طنبورة: «إن الفضل لله أولا ومن ثم للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي استجاب لنداء تلك الأسر الفقيرة وقام بتمويل إنشاء وتشطيب المنزل».



وأضاف ان تسليم هذا المنزل هو مواصلة لمشروعات اعتمدتها الهيئة ضمن خطة عاجلة لبناء وترميم عشرات البيوت وستعقبها مشروعات تغطى جميع مناطق القطاع لتحدث نقلة عصرية في مجال الإسكان الميسر للفئات الأكثر حاجة في المجتمع الغزي ولتحل محل العشوائيات والمساكن غير اللائقة.



وأكد ان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يواصلون مشاريع الخير والعطاء التي تتخطى بواسطتها كل الحدود الجغرافية لتصل إلى إخوانهم الشعب الفلسطيني والتي لا تنقطع أبدا، بل تزداد أعدادها في كل مرة لتغيث الكثير من الفقراء والمحتاجين وتوصل لهم المساعدات المختلفة والاحتياجات الضرورية، وذلك للتخفيف من أوجاعهم، وإدخال الفرحة إلى قلوب أطفالهم.



وتقدم طنبورة بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي والمؤسسات الخيرية ولجميع أهل الخير من مواطنين ومقيمين في الكويت على تبرعاتهم السخية والذين يرسلون تبرعاتهم عبر الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والإغاثة لتكون وسيط خير بينهم وبين فقراء فلسطين.



من جانبه، شكر الداعية محمود دردونة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذين ساهموا في مساندة ودعم الأسرة الفقيرة في محنتها وظروفها الصعبة وما يقدمه من مساعدات عينية ونقدية وترميم بيوت مهمشة لأبناء شعبنا الفلسطيني والهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والإغاثة، داعيا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستمرار في تعزيز صمود أبناء شعبنا من خلال تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الخيرية والتي تستفيد منها شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني.



وأعرب أبناء المرحوم شعبان مصلح المستفيدين من المشروع عن سعادتهم في هذا المشروع، شاكرين الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والإغاثة برئيسها والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وقوفهم مع أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الفقراء والمحتاجين، مقدرين هذه الخطوة واللفتة الإنسانية الكريمة.