يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساء، والمقاعد محدودة، احرص على الوصول مبكرا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه بينها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، فور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.