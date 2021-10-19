أكثر من 125 مليون شخص مصاب بالصدفية في جميع أنحاء العالم..والمرض غير معدٍ



حنان عبد المعبود

أكد رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء ومدير برنامج البورد الكويتي للأمراض الجلدية د.محمد العتيبي ان الاحصائيات العالمية تشير الى أن نسبة الإصابة بالصدفية في العالم تتراوح بين 1 و 4%، لافتا الى أن أكثر من ١٢٥ مليون شخص مصاب بالصدفية في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى انها تصيب الجنسين في مختلف الاعمار، الا أن هناك زيادة في إصابة البالغين اكثر من الأطفال.



وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» خلال الاعلان عن الاحتفال الذي تنظمه منطقة الجهراء الصحية الاسبوع المقبل ممثلة بقسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء بمناسبة اليوم العالمي للصدفية ان العلاج البيولوجي من أحدث العلاجات الفعالة لمرض الصدفية ويستخدم للمرضى الذين يعانون من الصدفية المتوسطة او الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها مع العلاجات الأخرى.



وأضاف ان الصدفية عبارة عن مرض جلدي شائع مزمن وعادة ما يكون على هيئة بقع حمراء محددة مختلفة الاحجام بارزة عن سطح الجلد تغطيها قشور فضية اللون، كما ان أي جزء من الجسم معرض للإصابة بها، ولكن هناك مناطق في الجسم تظهر فيها الصدفية اكثر من غيرها مثل الكوع والركبة واسفل الظهر والرأس والأظافر.



وتابع: لابد من التأكيد على ان مرض الصدفية غير معد والوراثة تلعب دورا مهما في الإصابة به، ولكن المعروف حاليا انه متعدد العوامل الوراثية، وقد يظهر تحت تأثير بعض المرسبات للمرض مثل الحالات المناعية والنفسية والتغيير المناخي وأيضا بعض الأدوية، وخلال السنوات الأخيرة أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية ان مرضى الصدفية اكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري، كما وجد أن فيتامين «د» يوجد نسبة اقل لدى مرضى الصدفية، مشددا على أن المرض غير معد ولا يمنع من التمتع بحياة عادية.