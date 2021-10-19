أضافت شركة «بيتك كابيتال» الأسواق الأميركية الى خدمة «بيتك للتداول»، وذلك لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام العملاء من خلال تداول آمن وسريع عبر توسيع نطاق الخدمة، وتقديم مجالات جديدة للاستثمار بالنظر الى حجم وتنوع مجالات عمل الشركات الأميركية الأمر الذي يتيح للعملاء الفرصة للمساهمة بالكثير من القطاعات واقتناص الفرص.



وقال رئيس قطاع إدارة الأصول في «بيتك كابيتال» عبدالله العلي، إن إتاحة خدمة التداول الإلكتروني في أسواق الأسهم الأميركية تنحصر في الأسهم والشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمثل إضافة الأسواق العالمية تطورا نوعيا كبيرا بخدمات التداول متمثلة بخدمة «بيتك للتداول».



وأشار إلى أن خدمة التداول بالأسواق الأميركية تأتي في أعقاب النجاح بتوفير خدمة التداول الإلكتروني في بورصة الكويت ومعظم الأسواق الخليجية، معربا عن ثقته في ان الخدمة الجديدة ستسهم في تنويع فرص الاستثمار أمام عملاء «بيتك للتداول» وإمكانية التداول على اسهم شركات تعمل في مجالات متعددة، كما تغطي الخدمة جانبا من الاهتمام الواسع بالسوق الأميركي لدى المتداولين في السوق المحلي، مشيرا الى أن عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق الأميركي كبير، ما يتيح للمتداولين فرصة الاستثمار في العديد من القطاعات.