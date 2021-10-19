محمد المنصور يحصد جائزة أوسكار الإبداع الدرامي التلفزيوني

تكريم خاص للنجم القدير عبدالرحمن العقل

وقفة وفاء للراحلين مشاري البلام وانتصار الشراح وخالد الصديق



مفرح الشمري

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وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد للحدّ من انتشار فيروس كورونا، أقامت اللجنة العليا لمهرجان نجوم الفن والإعلام الدورة السادسة للمهرجان في «غراند سينما» بمجمع الحمراء، وذلك تحت رعاية وحضور رجل الأعمال فواز الحساوي، ورئيس المهرجان الزميل جمال العدواني، وعدد من نجوم الدراما والإعلام الذين حالفهم الحظ بجوائز المهرجان.



انطلق الحفل بكلمات ترحيبية براعي الحفل والحضور من عريفته سارة المطيري، لتقدم بعدها بانوراما مسجلة لدورات المهرجان السابقة، بالإضافة الى وقفة وفاء للذين فقدناهم خلال هذا العام من النجوم مشاري البلام وانتصار الشراح، ورائد الحركة السينمائية الكويتية خالد الصديق.



من جهته، ألقى رئيس المهرجان الزميل جمال العدواني كلمة أشاد فيها بدور راعي الحفل رجل الأعمال فواز الحساوي لاستمرارية هذا المهرجان.



وبعدها، انطلقت مراسم التكريم وتوزيع الجوائز على مستحقيها، وذلك على النحو التالي:



٭ جائزة أوسكار للإبداع التلفزيوني والإذاعي لوكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، وينوب عنها مدير مكتبها ناصر الديحاني.



٭ جائزة أوسكار للإبداع الإعلامي للإعلامية القديرة فجر السعيد، وينوب عنها نايف شاهر.



٭ جائزة أوسكار للإبداع الدرامي التلفزيوني للنجم القدير محمد المنصور.



٭ جائزة أوسكار للإبداع الفني للنجمة القديرة هيفاء عادل.



٭ جائزة مبارك الحساوي للكابتن واللاعب الدولي محمد إبراهيم.



٭ جائزة أوسكار للإبداع الأدبي للكاتب يوسف الجلاهمة.



٭ جائزة أوسكار للإبداع الموسيقي للموسيقار د.عامر جعفر، وينوب عنه د.سيلمان الديكان.



٭ أفضل شاشة تلفزيونية رمضانية «تلفزيون الكويت».



٭ أفضل إذاعة رمضانية «إذاعة الكويت».



٭ تكريم خاص للفنان القدير عبدالرحمن العقل.



٭ أفضل إنتاج درامي متكامل لمسلسل «سما عالية» للمنتج عبدالله السيف.



٭ أفضل مخرج درامي للمخرج محمد دحام الشمري، عن مسلسل «سما عالية».



٭ أفضل فنان دور أول للفنان خالد أمين عن دوره في مسلسل «الناموس».



٭ أفضل فنانة دور أول للفنانة زهرة الخرجي عن دورها في مسلسل «سما عالية».



٭ أفضل فنان دور ثان للفنان عبدالله بهمن عن دوره في مسلسل «الناموس».



٭ أفضل فنانة دور ثان للفنانة غادة الكندري عن دورها في مسلسل «سما عالية».



٭ أفضل نص درامي لمسلسل «سما عالية» للكاتب صالح النبهان والكاتبة شيخة بن عامر.



٭ أفضل دويتو رمضاني برنامج «وياكم» دانة الطويرش وصالح الراشد.



٭ أفضل محطة خاصة إذاعة «مارينا أف أم».



٭ أفضل خبيرة تجميل غدير سلطان.



٭ أفضل ثنائي في السوشيال ميديا د.خلود وأمين.



٭ أفضل صفحة فنية رمضانية جريدة «الأنباء».



٭ أفضل برنامج صباحي «نغم الصباح» على إذاعة «المارينا».



٭ أفضل دكتورة جلدية وتجميل وليزر ميرفت حناوي.



وبعد الانتهاء من توزيع الجوائز، كرّم مدير عام الجمعية الكويتية لتنمية الشباب م.عمر محمد الصديقي راعي الحفل رجل الأعمال فواز الحساوي.