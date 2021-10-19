يحيى حميدان



يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته مساء اليوم على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمنطقة عراد في البحرين، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة المحرق في نهائي منطقة «الغرب» لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي غدا الأربعاء، وتعد هذه المباراة بمنزلة نصف النهائي انتظارا لمعرفة الفائز من نهائي «باقي المناطق» والذي سيجمع بين ناساف الأوزبكي وواريورس السنغافوري، علما بأن المباراة النهائية للمسابقة ستقام يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب بطل الغرب «الأبيض» أو «الأحمر البحريني».



وقد عمل مدرب نادي الكويت، التونسي فتحي الجبال، على وضع لمساته الأخيرة لمواجهة المحرق عبر المعسكر التدريبي الذي أقيم في مدينة دبي بالإمارات، وتواصل العمل الفني في الحصص التدريبية التي خاضها الفريق الكويتاوي في المحرق.



وتبدو صفوف «الأبيض» مكتملة من دون وجود إصابات تذكر، على الرغم من بعض الانزعاجات التي شعر بها اللاعبون في معسكر دبي، إلا أن الجهاز الطبي تمكن من علاجها بشكل سريع مع منحهم بعض الراحة من الأحمال البدنية المرتفعة.



ومن المقرر أن يلتحق كل من المدافع عبدالعزيز بن ناجي والمهاجم يوسف الرشيدي بالوفد الكويتاوي اليوم بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الأولمبي في معسكره الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الأيام العشرة الأخيرة.



وفي الجهة المقابلة، أعلن مدرب المحرق عيسى السعدون قائمة مكونة من 22 لاعبا استعدادا لهذه المواجهة، يبرز منها المحترفون الأجانب الذين يمتلكهم الفريق البحريني وهم: الأردنيان محمود المرضي ونور الروابدة، والنيجيري موسيس جوني، والبرازيلي فلافيو دوس سانتوس، بالإضافة إلى المغربي أمين بن عدي والذي يعتبر لاعبا بحرينيا.