هادي العنزي



وصل فجر أمس الأول وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة بعد مشاركته في بطولة كوستا برافا المفتوحة التي اختتمت في مدينة برشلونة الإسبانية، وفاز «أزرق الطاولة» بميداليتين ذهبية وبرونزية أحرزهما اللاعب يعقوب الخليفة (فئة 3) في منافسات الفرق والفردي، وشهدت البطولة مشاركة العديد من المنتخبات الأوروبية مثل فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وايرلندا، وألمانيا، وبلجيكا، وروسيا، وهولندا بالإضافة إلى الصين.



وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة الطاولة ورئيس الوفد دعيج الهاجري أن المشاركة في البطولة جاءت ناجحة بدرجة كبيرة، بعدما تمكن الخليفة من إحراز ميداليتين، بالإضافة إلى مشاركة إيجابية وفاعلة للناشئين محمد الرشيدي، وفهد العتيبي، واكتسابهما مزيدا من الخبرة التي تؤهلهما للمنافسة في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في البحرين نوفمبر المقبل.