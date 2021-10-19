هادي العنزي



اشتــــدت الاثارة في بطولة الكويت المفتوحة التي ينظمها مركز نادي البولينغ الكويتي الرياضي مع بدء العد التنازلي لختام المنافسات السبت المقبل، في الوقت الذي توالت الاشادات من الوفود الخليجية المشاركة، سواء على صعيد ارتفاع المستوى الفني أو حسن توقيت هذه المسابقة.



وأجمع المشاركون على ان هذه المسابقة تعد خير استعداد لبطولة العالم المقررة في الامارات الشهر المقبل، وهو ما عبرت عنه صراحة رئيسة الوفد الاماراتي واللاعبة هند الحمادي التي أشارت الى أن المنافسات الحالية تعد مثالية للاحتكاك واكتساب الخبرة بعد توقف دام سنتين جراء جائحة كورونا.



وأشارت الحمادي الى ان بطولة الكويت المفتوحة، تعد من المناسبات التي تم إدراجها على اجندة مشاركات واستعدادات المنتخبين الاماراتي للجنسين، تحضيرا للحدث العالمي المقبل، والذي تعول عليه بلادها من اجل تحقيق انجاز وتحريك دفة الانشطة الرياضية محليا ودوليا، مشيدة بحسن التنظيم، كما شكرت رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي والكويتي الشيخ طلال المحمد، وحرصه على تذليل كل العقبات.



من جهته، اعرب رئيس الوفد القطري المشارك في البطولة خليفة الكبيسي عن سعادته لحسن سير المنافسات وتحضيرات لاعبي بلاده من خلالها لحدث اقوى وهو بطولة العالم، مضيفا ان المشاركة القطرية مقتصرة على بعض اللاعبين، باعتبار ان هناك شريحة منهم واجهت صعوبات في القدوم الى الكويت لأسباب عديدة، مشددا على أن بطولة الكويت وفرت الفرصة المناسبة لاكتساب الثقة والتعود على اجواء المنافسات، خاصة بوجود المنشأة الرياضية العالمية المتمثلة بنادي البولينغ الكويتي.