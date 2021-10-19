سيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محادثات هذا الأسبوع مع مدربي المنتخبات الوطنية بشأن الفكرة المثيرة للجدل، المتمثلة في إقامة كأس العالم للرجال كل سنتين عوضا عن كل 4 سنوات.

وستجرى المشاورات حول المقترح الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الاتحادين الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونمبيول) واللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة الى مدربين ولاعبين، اليوم والخميس.



وقال «فيفا»: «المناقشات سيقودها مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» أرسين فينغر وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار، بينها صحة اللاعب والنوافذ الدولية وتواتر نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة».

وستعقد الاجتماعات من خلال خدمة الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت.



وقال الفرنسي «كمدربين للمنتخبات الوطنية للرجال، فإن مساهمتهم ضرورية»، مضيفا «الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستفيد هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقا».