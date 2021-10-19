أمهل القضاء الإسباني المدافع الفرنسي لبايرن ميونيخ الألماني لوكاس هرنانديز حتى 28 الجاري لبدء التطبيق الطوعي لعقوبة سجنه 6 أشهر بسبب عدم احترامه إجراء الإبعاد المفروض عليه بعد مشاجرة مع صديقته عام 2017، إلا في حال قوبل طلب الاستئناف المقدم من قبله بالموافقة.



واستدعي ابن الـ 25 عاما للمثول أمام محكمة مدريد لإخطاره بأمر سجنه، وقد حضر «طواعية أمس، قبل يوم واحد من موعد مثوله»، بحسب ما أفادت محكمة العدل العليا في مدريد.



وبالتالي فإن «فترة العشرة أيام لدخول السجن طواعية» تبدأ من الاثنين وتنتهي في 28 أكتوبر.



واستأنف اللاعب الحكم الصادر بحقه، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت الهيئة المكلفة بفحص استئنافه ستستجيب بشكل إيجابي وفي غضون المهلة المحددة لتجنب السجن.



وأدين هرنانديز وشريكته أميليا لورينتي بالعنف المنزلي في فبراير 2017 بعد مشاجرة بينهما.



وبعد التصالح بينهما، تزوجا بعد بضعة أشهر وعند عودتهما من شهر العسل، تم القبض على اللاعب في مطار مدريد لخرقه إجراء الإبعاد المفروض عليه.