خرج نجم التنس السويسري الأسطوري روجيه فيدرر من نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للمحترفين، ليحتل المركز الحادي عشر بعد ختام دورة انديان ويلز الأميركية التي شهدت تتويج البريطاني كاميرون نوري حيث ارتقى إلى المركز الخامس عشر، في حين دخلت التونسية أُنس جابر التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية تدخل نادي العشر الأوليات بعد بلوغها نصف النهائي في الدورة الأميركية.



وأدى غياب فيدرر الذي يتعافى من عملية جراحية في ركبته، عن إنديان ويلز إلى خسارته 480 نقطة، إلى جانب بلوغ الپولندي هوبرت هوركاش، ثمن نهائي الدورة الأميركية وصعوده الى المركز العاشر.

وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.



ومن المفارقات، فإن هوركاش الذي تسبب في خروجه من قائمة العشرة الأوائل، هو نفسه من أخرجه من ربع نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

ودخل فيدرر الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الصيف، قائمة العشرة الأوائل في 20 مايو 2002، ولم يخرج منها إلا لبضعة أسابيع بين يوليو وأكتوبر 2002 ومن نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 عندما أوقف موسم 2016 اعتبارا من يوليو لعلاج ركبته.

أما جابر، فخاضت دورة انديان ويلز وهي تحتل جابر المركز الرابع عشر حاليا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله ممثل عربي في الفئتين، وكان المغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

وبعد بلوغها الدور نصف النهائي، دخلت نادي العشر الاوليات للمرة الاولى في مسيرتها باحتلالها المركز الثامن.

وغردت جابر معلقة على خبر دخولها العشر الأوليات «ثقوا»، فيما كتبت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز «رائع». وهنا - تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:



1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11430 نقطة، 2- الروسي دانييل مدفيديف 9630 - 3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7995 -4- الألماني ألكسندر زفيريف 6930 -5- الإسباني رافايل نادال 5613 (+1) -6- الروسي أندري روبليف 5560 (1-) -7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4858 - 8- النمسوي دومينيك تيم 3815 - 9- النرويجي كاسبر رود 3615 (+1) -10- الپولندي هوبرت هوركاش 3378 (-2).



وتصنيف اللاعبات العشر الأوليات: 1 - الأسترالية آشلي بارتي 9077 نقطة -2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7115 -3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5320 -4- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4748 -5- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4425 (+1) -6- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4096 (+1) -7- اليونانية ماريا ساكاري 4005 (+2) -8- التونسية أُنس جابر 3500 (+6) -9- السويسرية بيليندا بنتشيتش 3835 (+1) 10- الياباني ناومي اوساكا 3326 (+2).