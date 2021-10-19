بيروت - ناجي شربل



استرد شباب الساحل صدارة الدوري العام اللبناني بفارق الأهداف عن العهد، بفوزه على شباب البرج بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي العهد على طريق المطار في المرحلة الرابعة، سجله محمد جعفر ليرفع الفريق رصيده الى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، في حين لقي شباب البرج خسارته الثالثة تواليا ليستقر رصيده عند نقطة واحدة.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، فاز الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2-0 اذ سجل لـ «الزعيم الأخضر» جهاد أيوب وعلي طنيش «سيسي»، ليرفع الفريق رصيده الى 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، فيما عانى الفريق الجبلي خسارته الثانية تواليا.



وخسر الأنصار جهود مهاجمه وقائد منتخب لبنان حسن معتوق، الذي خرج مصابا بخلع في كتفه بالشوط الأول، وقد خضع معتوق لجراحة أمس الاثنين على يد د.الفريد خوري، حيث من المتوقع أن تبعده شهرا ونصف الشهر عن الملاعب، ليغيب بالتالي عن مباراتي «الأرز» أمام إيران والامارات في 11 و16 نوفمبر في صيدا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، أفلت النجمة من الخسارة أمام البرج بالتعادل 2-2، اذ سجل للبرج حسين العوطة وحسن مهنا بتسديدتين من خارج المنطقة، وللنجمة محمود سبليني بكرة رأسية ثم بتسديدة إلى المقص الأيسر في الدقيقة 94 ليرفع كل من الفريقين رصيده الى 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات.