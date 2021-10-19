الدوحة - فريد عبدالباقي



حافظ فريق السد على صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعد فوزه على الغرافة بنتيجة 6-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في ختام مباريات الجولة السادسة.



وسجل أهداف السد بغداد بونجاح (هدفين) وسعيد الحاج، لاعب الغرافة، بالخطأ في مرمى فريقه وسيف الدين فضل الله، لاعب الغرافة، بالخطأ في مرمى فريقه وحسن الهيدوس والغاني أندريه آيو فيما سجل أهداف الغرافة شيخ دياباتي (هدفين) وسيف الدين فضل الله، ومحمد علاء الدين.



ورفع السد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، وتجمد رصيد الغرافة عند 9 نقاط في المركز الرابع.



وخيم التعادل على لقاء الأهلي والخور 2-2، ورفع الخور رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، كما رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع.



وفي مباراة ثالثة، واصل فريق الدحيل مطاردته لفريق السد بعد حسم قمة الجولة السادسة بفوزه على الريان 3-0، ورفع الدحيل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة مع الوكرة لحساب الجولة الخامسة ستقام الخميس المقبل، وتوقف رصيد الريان عند 6 نقاط في المركز السادس.



الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة أن المدرب الفرنسي لنادي الريان لوران بلان على مشارف الإقالة، وذلك في حالة خسارة الريان نهائي كأس أمير قطر أمام السد المزمع إقامتها على ستاد الثمامة المونديالي مساء الجمعة المقبل.



وبدأت إدارة نادي الريان في البحث عن مدرب أجنبي جديد ليتولى المهمة تمهيدا لخلافة لوران بلان، في ظل تدهور نتائج الفريق هذا الموسم، وابتعاده مبكرا عن المنافسة على لقب الدوري القطري.



ويعتبر البرازيلي زي ريكاردو أول ضحايا هذا الموسم بعد قرار نادي قطر بإقالة المدرب البرازيلي وتعيين المغربي يوسف سفري الذي قاد الفريق في الجولة السادسة.