يشارك مركز عبدالله السالم الثقافي في جناح الكويت باعتباره أحد أكبر المشاريع الثقافية في العالم ببرامج متنوعة تعكس صورة الكويت في دعم واحتضان العلوم والثقافة والفنون أمام زوار «إكسبو دبي 2020».



وقال مدير متحف الفضاء في المركز خالد الجمعان لـ «كونا» ان مشاركتنا في هذا الأسبوع الذي حمل عنوان «أسبوع الفضاء» تأتي لاستهداف الزوار بجميع مراحلهم العمرية وأهمية غرس شغف الثقافة والعلوم والفنون بمختلف جوانبها.



وأضاف الجمعان ان المركز يهدف خلال مشاركته في هذا الملتقى العالمي إلى توصيل رؤية الكويت الداعمة في تبني واحتضان وعرض أفضل الإنجازات الثقافية في العالم عبر صرح فريد من نوعه يضم متاحف حديثة ومتطورة علميا.



وأشار إلى أن المركز يقوم طوال وجوده في المعرض بعرض نموذج مميز يسمى «المسبار اللاسلكي» لأهميته العلمية في تحديد الملاحة الجوية ومعرفة أحوال الطقس.



وأكد أن المركز يدعم المواهب والكوادر الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لهم عبر توفير أحدث المختبرات العلمية والمواد الأولية بالإضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم.



واستطاع مركز عبدالله السالم الثقافي أن يكون أحد أهم المشاريع التنموية والثقافية في الكويت باعتباره منارة علمية تضم عدة متاحف منها التاريخ الطبيعي والعلوم والتكنولوجيا والعلوم العربية الإسلامية بالإضافة إلى متحف الفضاء ومركز للفنون الجميلة والمسرح في مسعى لتحقيق رؤيته الكويت في تبني وعرض أفضل الإنجازات الثقافية المتنوعة في العالم من خلال جمع متاحف حديثة ومتطورة.