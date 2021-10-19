أحمد خميس



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون والعمل على إبعادهم عن البلاد، فقد أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت إحصائية تبين عدد من تم إبعادهم عن البلاد خلال الفترة من 1 سبتمبر الماضي حتى 17 الجاري والذين وصل مجموعهم 2739 شخصا.

وأوضحت الإحصائية أنه تم إبعاد 984 رجلا و673 امرأة من 1 إلى 30 سبتمبر، فيما بلغ عدد المبعدين في الشهر الجاري حتى أمس الأول 1082 بواقع 598 رجلا و484 امرأة.