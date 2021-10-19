شبكة بلومبيرغ الأميركية، تقول إن مسلسل لعبة الحبار تجاوزت قيمته مبلغ 900 مليون دولار لدى شركة نتفليكس.

«4.3 ملايين أميركي استقالوا من وظائفهم، مع وجود 10.5 ملايين وظيفة شاغرة، شهر أغسطس»