«900 مليون دولار قيمة المسلسل»
شبكة بلومبيرغ الأميركية، تقول إن مسلسل لعبة الحبار تجاوزت قيمته مبلغ 900 مليون دولار لدى شركة نتفليكس.
«4.3 ملايين أميركي استقالوا من وظائفهم، مع وجود 10.5 ملايين وظيفة شاغرة، شهر أغسطس»
وزارة العمل الأميركية، تؤكد أن أميركا، عقب انتهاء الجائحة، تشهد تحولا عجيبا في اختيارات العمال، وليس مجرد نقص في العمالة.
«تريليونات من الدولارات تُنفق لتحقيق الردع النووي بين الدول دون أن يحقق أحد الأمان»
جيفري لويس، مدير مركز دراسات الحد من الانتشار النووي الأميركي، معلقا على اختبار الصين لصاروخ «فرط صوتي».
«سأصادر الممتلكات الصينية في أميركا»
ماديسون كاوثورن، عضو جمهوري بالكونغرس، يعد ناخبيه بمصادرة الأصول الصينية الموجودة بأميركا حال استعادة الحزب الجمهوري لأغلبية الكونغرس الأميركي.