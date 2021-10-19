عبدالكريم أحمد



أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا بتشكيل لجنة دراسة ووضع قواعد العفو الأميري للعام 2022 برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.



وجاء في القرار أن اللجنة تتكون من عضوية د.مناير العجران من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجــل، ووكيــل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى من إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد حقوقي حمود الحميدي من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والعقيد حقوقي خالد الديحاني من إدارة تنفيذ الأحكام.



كما جاء بالقرار أن اللجنة تختص بوضع القواعد والضوابط الخاصة بمرسوم العفو الأميري لسنة 2022، وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة.



ونص القرار على أنه يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من صدوره، على أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه، وتتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكامه.