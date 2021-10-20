واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع خلال تعاملات أول من امس، حيث ارتفع بقيمة 86 سنتا ليبلغ مستوى 85.16 دولارا للبرميل، وذلك مقابل 84.3 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من قبل مؤسسة البترول الكويتية.



وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد صعدت أسعار خام برنت القياسي العالمي مقتربة من 85 دولارا للبرميل خلال تعاملات الأمس، حيث يقوم المستثمرون بتقييم أزمة الطاقة التي تعصف بالأسواق العالمية، وتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك فوق 83 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% خلال الجلسات الثلاث الماضية.



واختارت روسيا عدم إرسال المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بينما تعثر ضخ أوپيك+ لما يكفي من الخام لتلبية هدفها الإنتاجي، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في أسواق الطاقة. مع ذلك، يشير أحد المؤشرات الفنية إلى أن النفط الخام في منطقة ذروة الشراء ومن المقرر حدوث تصحيح.



من ناحية أخرى، انخفض إنتاج أوپيك+ بنسبة 15% عما كان مخططا له في سبتمبر، وهذا يعكس عدم قدرة بعض الأعضاء - بما في ذلك نيجيريا وأنغولا وأذربيجان - على زيادة الإنتاج إلى الأحجام المتفق عليها بسبب نقص الاستثمار والاستكشاف وغيرها من القضايا.