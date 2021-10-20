أعلن عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية ومقرر اللجنة البحرية يوسف الوتار ان النادي سيقيم بطولة محلية للدراجات المائية على شاطئ المارينا مول وبطولة للموتو سيرف في الخيران نهاية اكتوبر، مضيفا ان هذه البطولات تهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في الرياضات البحرية وصقلها وتأهيلها بشكل جيد لكي تتمكن من تمثيل الكويت في المحافل الدولية.



وتابع أن نادي الرياضات البحرية يرحب بالجميع للمشاركة في بطولة الدراجات المائية «الجت سكي» والتي ستكون فعالياتها على شاطئ المارينا في الجولة الأولي التي ستنطلق الجمعة 22 الجاري بينما الجولة الثانية ستكون الجمعة 29 الجاري، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من بطولة «الموتو سيرف» ستنطلق في شاطئ الخيران السبت 23 الجاري بينما ستكون الجولة الثانية يوم السبت 30 الجاري.