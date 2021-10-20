تستعرض جمعية السدو الحرفية الكويتية مجموعة من الأعمال الفنية التراثية أمام زوار جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» لإتاحة فرصة التعرف والاستمتاع بالتراث الفني الكويتي والهوية الثقافية لأجيال الحاضر والمستقبل.

وتسعى الجمعية إلى إبراز مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين كويتيين مستوحاة من التراث الثقافي لتقدم للزوار وعشاق الفن تجربة غنية باستكشاف اللوحات الجدارية التي تربط قيم الماضي الجميل بالحاضر حتى ترسخ بصمتها على الخريطة الثقافية عالميا.



وقالت مديرة برنامج «سدي» في جمعية السدو سحر عبدالرسول ان مشاركتنا تأتي بهدف الحفاظ على تقاليد النسيج وحرفة تراث الحياكة في البلاد وتوثيقه للأجيال القادمة بالإضافة إلى إبراز أعمال الفنانين ولوحاتهم المعروضة تعزيزا لقيم العمل اليدوي المبدع والمبتكر.

وأضافت عبدالرسول ان الجمعية أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث الكويتي الغني والمتنوع وتوثيقه فضلا عن دعم وصقل المواهب الشبابية على الإبداع، موضحة أن الهدف من مبادرة «سدي» هو تشجيع الاستلهام من تقاليد النسيج في التصميم المعاصر وتمكين الفنانين من التعبير عن الجوانب المختلفة لتراث النسيج الكويتي بأعمال فنية وإبداعية.

ويشارك مجموعة من الفنانين بينهم سلطان السمحان وفاطمة البدر وسالم السالم وفيء العوضي وشيخة الجشي بأعمالهم الفنية أمام زوار الجناح الكويتي في المعرض.