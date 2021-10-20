وقّع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير، وذلك ضمن استراتيجية المجلس لتوطيد الشراكة مع الجمعيات الأهلية المعنية بالثقافة والفنون والآداب بما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.



وقال الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل في تصريح صحافي إن الجمعية تملك طاقات إبداعية تستحق كل الدعم والرعاية، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها.



من جهته، أوضح الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الناطق الرسمي للمجلس د.عيسى الأنصاري في تصريح مماثل إن الجمعية تهدف إلى تطوير فن التصوير الفوتوغرافي في الكويت وصقل المواهب الشابة ورعايتها وتشجيع الناشئين والمحافظة على حقوق المصورين الفوتوغرافيين والعمل على ازدهار هذا الفن بما يخدم المجتمع.



وبين الأنصاري أن مذكرة التعاون والتفاهم تنص على التعاون في العديد من المجالات منها تنسيق حملة إعلامية مشتركة لتسويق الفعاليات والدورات الفنية والثقافية وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وتبادل المطبوعات والبرامج البحثية لتشجيع الإنتاج الفكري الهادف إلى تنمية هذا الفن، كما ان المذكرة تنص أيضا على إقامة الندوات والورش التدريبية، بالإضافة إلى إعداد واعتماد برنامج زمني لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة على مدار العام لتحقيق أهداف قيمة للمجتمع.

بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفنون التصوير د.سعاد الحمر ان توقيع المذكرة خطوة جيدة لمزيد من العطاء بفضل التعاون من المجلس.