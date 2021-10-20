أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وجاء التعديل الوزاري موسعا حيث شمل فصل وزارات واستحداث وزارة البيئة والتغير المناخي وزيادة عدد الوجوه النسائية، وتعيين رئيس جديد لأركان القوات المسلحة، ولم يشمل التغيير حقائب: الطاقة والخارجية والدفاع والعدل والصحة والداخلية.



ووفقا للتعديل الوزاري، تمت زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيدت تسمية وزارة التعليم إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة والتغير المناخي.



وبحســــب التعديـــل الوزاري، احتفظت النساء بحقيبة وزارة الصحة، فيما تم تعيين وزيرتين جديدتين لحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة.



ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أكثر من أسبوعين من إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر.



ونص الأمر الأميري الذي اصدره أمير قطر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) امس، على تعيين: علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي كوزير للبلدية.



وتضمن الأمر كذلك تعيين غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، والشيخ د.فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء. وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء القطرية ان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وعين أمير قطر، الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسا لأركان القوات المسلحة، خلفا لغانم بن شاهين الغانم الذي تسلم وزارة الأوقاف.



كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بإنشاء ديوان للخدمة المدنية والتطوير الحكومي برئاسة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.



على صعيد آخر، استقبل سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض أمس سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس انه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.