خديجة حمودة - ناهد إمام



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتدعيم التعاون بين الدول الثلاث، في مختلف المجالات والتشاور في شأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالتطور النوعي الذي شهده التعاون الثلاثي والذي تمثل في التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بينها، والذي يعد خطوة تمهيدية تقرب من الهدف الذي تطمح إليه فيما يتعلق بالربط الكهربائي مع بقية الدول الأوروبية.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية في جولتها التاسعة بأثينا.



وقال الرئيس السيسي إن القمة بمنزلة فرصة مواتية لمناقشة التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية والشرق الأوسط، مشددا على أن الدول الـ 3 توافقت على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.



وأضاف أن المناقشات في القمة الثلاثية تطرقت أيضا إلى تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإيجاد حل شامل لها يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأزمة السورية وناقشت قضية الإرهاب والفكر المتطرف.



وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشترك بين مصر وقبرص واليونان، على هامش القمة الثلاثية، حيث وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر مذكرة تعاون مع المسؤولين من دولتي قبرص واليونان اتفاقية بشأن الربط الكهربائي العابر للحدود بين شبكات توزيع الكهرباء في الدول الثلاث. كما وقعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مذكرة تعاون في مجال المغتربين مع مكتب المفوض الرئاسي للجمهورية القبرصية ووزارة الخارجية اليونانية.



على صعيد مختلف، أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال الفترة من يناير- يوليو 2021 ارتفاعا بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ يوليو 2020). وذكر البنك المركزي - في بيان له أن تحويلات شهر يوليو 2021 ‏‏‏قد تراجعت بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).