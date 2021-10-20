عبدالكريم أحمد



قررت محكمة الجنايات أمس حجز الدعوى المتهم بها الشاعر جمال الساير بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، للحكم في التاسع من شهر نوفمبر المقبل.



وتخللت جلسة أمس تقديم دفاع الساير للمرافعة في الدعوى، مؤكدا عدم تعرض موكله لمسند الإمارة الذي يعد رمزا يحظى بتقدير ومحبة كافة الكويتيين، وأن موكله يكن لأسرة الحكم كل التقدير والولاء والانتماء. وبين أن حديثه كان من باب النصح نظرا لما تعانيه البلاد من فساد، كما أنه واجب وطني حرصا على مصلحة الكويت.



وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الساير خلال يوليو الماضي، وحققت معه النيابة بتهم المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات دونها بحسابه في موقع «تويتر».



وسئل الساير سابقا عن 3 تهم هي: الإساءة إلى مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، بيد أنه أنكرها جميعا مقررا أنه تحدث كرجل وطني ناصحا لا مسيئا.