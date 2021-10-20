أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بدور الكويت في سن القوانين والمبادرات الريادية المطلوبة لتعزيز التكامل الخليجي الاقتصادي المستهدف.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، ان ذلك جاء خلال اجتماع د.الحجرف مع وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان على هامش اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنطلق أعماله في وقت لاحق اليوم بمملكة البحرين.



وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا الموضوعات المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية.