محاربة العقارات المخالفة والقضاء على سكن العزاب في المناطق الخاصة والنموذجية واجب وطني



وصف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد محاربة العقارات والابنية المخالفة والمتهالكة وإخراج العزاب من السكن الخاص والنموذجي بالواجب الوطني، معتبرا أن هذا الاجراء أقل ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي.



جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها مساء أمس الى منطقة الدعية ورافقه خلالها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقال الخالد إن تلك المخالفات التي ترتكب من قبل ملاك يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن، معتبرا أنها أحد أوجه انتهاك حرمة المال العام ويجب أن تتوقف فورا، موجها نداءه الى ملاك العقارات بالتحقق بأنفسهم من التجاوزات وإزالتها، لافتا الى أن المحافظة ماضية في القضاء على جميع المخالفات بالسكن الخاص والنموذجي في شتى مناطق العاصمة لاسيما التي تتكدس بها العمالة الوافدة والعزاب وتمهد لإزالتها وإعادة السكينة والطمأنينة الى ساكنيها.



وأضاف: جولتنا تأتي استكمالا للحملات التي أطلقناها وفق المخطط الزمني لخارطة الطريق التي رسمناها، مؤكدا على أن المحافظة لن تقبل بالانتهاكات والتعديات التي تتم في السكن الخاص والنموذجي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء تم قطع التيار الكهربائي عن 4 عقارات لوجود تمديدات كهربائية تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وتستنزف المال العام الى جانب سكن العزاب.



من جهته، قال نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري إن فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة يقوم بمعاينة العقارات، وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية من الوافدين، والتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية، حيث لاحظنا عددا كبيرا من التعديات والتجاوزات في العقارات المستأجرة من خلال تقسيمها الى غرف كيربي وقواطع غير منظمة تشكل خطرا على سلامة الشبكة الكهربائية والقاطنين أنفسهم، ويتم قطع التيار عن المتجاوزين استنادا الى القانون 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017 وحسب تقدير الضابط القضائي في تلك الحالة وخطورة التمديدات المخالفة.