أعلن أمين سر نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات فهد العلاج انطلاق بطولة «كار بارك درفت» يوم الجمعة المقبل على حلبة النادي بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، مضيفا ان البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة العنصر النسائي، إذ تتنافس العديد من المشاركات لتثبت أن المرأة الكويتية متميزة في عالم رياضة السيارات وخصوصا رياضة الدرفت.



وأوضح أن رياضة «كار بارك درفت» أسلوب قيادة وفن السيطرة على السيارة بحيث تنزلق جانبا بسرعة عالية وفي الوقت نفسه الحفاظ والسيطرة الكاملة على السيارة وان الدرفت يكون بصورة متعمدة من قبل السائقين ويأتي عبر الإفراط في توجيه العجلات مما يسبب انزلاق السيارة، كما يجب على المتسابقين في الوقت نفسه توجيه السيارة في الاتجاه المعاكس الذي تسير به السيارة عند دخول المنعطفات مع الحفاظ على السيطرة الكاملة عند الدخول والخروج عن المنعطف، وذلك لتحقيق عدد أكبر من النقاط.