«عذراً لن نقبل تبرعك!»

جايمي لين سبيرز، أخت النجمة بريتني سپيرز، يتم رفض تبرعاتها لمؤسسة خيرية، بعد إعلانها أن التبرعات تأتي من مبيعات مذكراتها الصادرة مؤخرا، بعد انتقادات أختها النجمة بريتني سپيرز ومعجبيها للمذكرات.