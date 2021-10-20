«لن يتمكن من الترشح لمنصب صائد كلاب في شوارع لويزيانا التي انتخبني أهلها الطيبون»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، يهاجم السيناتور الجمهوري بل كاسيدي بعد إعلانه عدم تأييد ترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
«عذراً لن نقبل تبرعك!»
جايمي لين سبيرز، أخت النجمة بريتني سپيرز، يتم رفض تبرعاتها لمؤسسة خيرية، بعد إعلانها أن التبرعات تأتي من مبيعات مذكراتها الصادرة مؤخرا، بعد انتقادات أختها النجمة بريتني سپيرز ومعجبيها للمذكرات.
«تحب أن تضرب الموسيقيين. أرجوك افعل شيئاً عندما تراني»
جيك بول، الملاكم الأميركي المحترف، في رسالة تحد للملاكم المحترف كونور ماكغريغور، عقب أخبار عن قيام الأخير بكسر أنف مشغل موسيقى في روما.
«أقاتل كي أدفع الإيجار والمصروفات اليومية»
نورما دومونت، لاعبة فنون القتال المختلطة البرازيلية، تؤكد أن إقامتها بلوس أنجيليس كلاعبة فنون قتال لم تحسّن وضعها المالي عما كانت عليه بالبرازيل.