أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في المساجد.



وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن توصية هيئة الصحة العامة «وقاية» هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد لاستقبالها جميع الأعمار ومختلف الحالات الصحية، وعدم وجود نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.



وبينت الوزارة أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد إليها من تعليمات تتعلق بالإجراءات الاحترازية، وتعمل على تنفيذها حرصا على سلامة المصلين.