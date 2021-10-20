أطلقت شركة الطيران الوطنية الأسترالية ((كانتاس))، التي تتطلع بلهفة لتخفيف القيود المفروضة على الحدود في البلاد الشهر المقبل، أكبر مجموعة على الإطلاق من المغريات للمسافرين المتكرري الرحلات.

ويمكن للمسافرين بشكل متكرر على متن الخطوط الجوية هذه، استخدام النقاط التي احتفظوا بها أثناء الإغلاق بسبب الوباء، لحجز واحد من ملايين المقاعد المخصصة لمكافآت عبر ((كانتاس)) و((جيتستار))، وأكثر من 45 شركة طيران دولية شريكة، مع تغييرات وإلغاءات مجانية لمواعيد الحجز، إذا اضطر المسافرون لها.

والحجوزات هي من بين مجموعة من العروض الترويجية التي تقدمها ((كانتاس)) لإعادة المسافرين للسفر جوا. في أواخر أغسطس، أعلنت الشركة عن جائزة ضخمة لمكافأة اللقاح للمسافرين الذين تم تلقيحهم بالكامل، وذلك لدعم متطلبات أستراليا لتمديد فقاعة السفر بمعدل تلقيح بنسبة 80 في المائة.

وقوبلت هذه العروض الترويجية بترحيب حار من قبل الزبائن. وحصل الآلاف من المسافرين الدائميين، على مقاعد بين سيدني ولندن ولوس أنجليس مؤخرا، حيث قايض الأعضاء بالفعل ما يقرب من ملياري نقطة على رحلات دولية في أول أسبوعين من طرح تذاكرها للبيع.

ومن المقرر استئناف الرحلات الأخرى إلى طوكيو وفيجي وكندا وسنغافورة ونيوزيلندا، اعتبارا من منتصف ديسمبر، واستئناف رحلات الوجهات الشهيرة الأخرى مثل سان فرانسيسكو وبانكوك في أبريل المقبل.