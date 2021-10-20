عينت دار أزياء بربري البريطانية جوناثان أكرويد، الرئيس التنفيذي لدار أزياء فيرزاتشي الايطالية، رئيسا تنفيذيا لها .

وسيتولى أكرويد54/ عاما/ منصبه في الأول من نيسان/أبريل 2022 .

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن أكرويد سيحل محل ماركو جوبيتي، الذي أعلن في حزيران/يونيو الماضي بصورة غير متوقعة عن عزمه الاستقالة بعد توليه منصبه لمدة خمسة أعوام.

ويترك جوبيتي منصبه في نهاية العام ليتولى منصب المدير التنفيذي لشركة دار سلفاتوري فيراجامو للاحذية والاكسسوارات الايطالية

ويشار إلى أن أكرويد كان يتولى منصب المدير التنفيذي لدار فيرزاتشي منذ .2016 وقبل ذلك تولى منصب المدير التنفيذي لدار الكسندر ماكوين لمدة 12 عاما.