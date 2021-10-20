أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن تقديم سلسلتين من أفضل أفلام السينما المستقلة في الولايات المتحدة هذا الشهر، في إطار العام الثقافي قطر-أمريكا .2021

وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب. أ ) نسخة منه ، إلى أن سلسلة الأفلام الأولى تعرض تحت اسم "روائع الأفلام المستقلة" في الفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري، وتتضمن باقة من الأفلام المعاصرة المشاركة في العديد من مهرجانات السينما الدولية.

ولفتت إلى أن سلسلة الأفلام الثانية تحمل اسم "سلسلة أفلام العام الثقافي" ويبدأ عرضها في الفترة من 26 إلى 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وهي تشمل خمسة أفلام ساهمت في كتابة تاريخ السينما المستقلة بالولايات المتحدة، موضحة أن أفلام السلسلتين ستقدم على شاشات مسرح الدراما في الحي الثقافي"كتارا" .

ويعد العام الثقافي قطر-أمريكا 2021 أحدث فعاليات مبادرة التبادل الثقافي السنوية التي أطلقتها متاحف قطر عام 2011 بهدف توطيد العلاقات مع البلدان المختلفة حول العالم من خلال الفعاليات الثقافية، من المهرجانات والمعارض والعروض السينمائية والمسابقات وورش العمل والجلسات الحوارية.