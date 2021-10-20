ذكرت الشرطة النيبالية أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية أودت بحياة 48 شخصا على الأقل في نيبال منذ يوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال باساتنا باهادور كونوار، إن ثلاثين شخصا آخرين فقدوا في أجزاء مختلفة من الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا.

وذكر كونوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء: "يمكن أن ترتفع حصيلة الوفيات نظرا لمواصلة فرق البحث والإنقاذ عملها".

وأضاف أن عشرات الأشخاص أصيبوا.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا هي الحزام الشرقي والغربي لنيبال بالقرب من ولاية أوتارخاند الهندية التي تشهد أيضا فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية.

توقعت السلطات هطول المزيد من الأمطار الأسبوع الجاري وأصدرت إنذارات بحدوث فيضانات لبعض المستوطنات القريبة من الأنهار القريبة.

دمرت الأمطار بشدة الطرق والجسور ومشاريع البنية التحتية، بحسب وزارة الشؤون الداخلية النيبالية. وأوضح كونوار أنه يتعين الآن التأكد من عدد الأسر النازحة وحجم الممتلكات التي دمرت.

يشار إلى أن نيبال معرضة بشدة للكوارث الطبيعية بسبب تضاريسها الجبلية ووجود أنهار كبيرة.