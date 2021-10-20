ألقت الشرطة الهولندية القبض على ثلاثة مراهقين في هولندا للاشتباه في مسؤوليتهم عن مقتل رجل صدمه الترام.

وبحسب شهود عيان، دفع المراهقون الرجل أمام ترام في لاهاي. وسرعان ما توفي الرجل متأثرا بجراحه.

وأعلنت الشرطة في لاهاي القبض على شابين يبلغان من العمر 15 عاما وآخر عمره 18 عاما. ولم يتسن التعرف على هوية الضحية بعد.

ووقع الحادث مساء الاثنين في حوالي الساعة 2100 مساء (1900 بتوقيت جرينتش). وقال شهود عيان للصحفيين المحليين إن ثلاثة شبان دفعوا الرجل أمام الترام.

وبحسب ما ورد كان الثلاثة يرتدون سترات داكنة عليها حروف بيضاء واضحة على الظهر. وزعم الشهود أنهم هربوا من مسرح الجريمة. وأطلقت الشرطة عملية مطاردة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم سلموا أنفسهم لاحقا وتم احتجازهم على الفور. ولا يزال التحقيق جاريا.