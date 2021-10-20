تظهر عينات من القمر جمعتها الصين العام الماضي من القمر بعد مهمة فضائية غير مسبوقة منذ أربعة عقود، أن هذا الجسم شهد نشاطا بركانيا أطول مما كان يعتقد العلماء، وفق دراسة كشف عنها الباحثون الثلاثاء.

وأرسلت الصين العام الماضي إلى الفضاء مهمة "شانغي 5" التي كانت مكلفة جمع إحضار عينات صخرية من القمر إلى الأرض.

والهدف من المهمة أيضا المساعدة على تحديد التقنيات اللازمة لإرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر بحلول 2030.

ورُصد خصوصا في العينات التي جُمعت من القمر وجود كميات من مادة البازلت يعود تاريخها إلى ملياري سنة، وفق ما أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم.

وقالت الأكاديمية خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن التحليلات "تكشف أن القمر كان لا يزال في مرحلة تطور" في تلك الفترة.

وأوضحت أستاذة علم الكواكب في جامعة بايرويث الألمانية أودري بوفييه في رسالة مصورة أن "هذه النتائج مثيرة للاهتمام للغاية لأنها تسمح (...) بفهم تشكل القمر وتطوره على مر الزمن".

وكان متعارفا عليه بأن النشاط البركاني على القمر يعود إلى 2,8 مليار سنة. لكن كان العلماء يفتقرون للمعارف بشأن المراحل اللاحقة في تاريخ القمر.

وتساءل لي شانهوا أحد الصحافيين المشاركين في الدراسة أمام الصحافيين "كيف حافظ القمر على نشاط بركاني طوال هذه المدة؟"

وقال "نظرا إلى صغر القمر، كانت الحرارة لتبدد سريعا. على الأقل هذا ما كنا نعتقده".

ونُشرت هذه الاكتشافات الثلاثاء في مجلة "نيتشر" العلمية المرجعية.

وأصبحت الصين العام الماضي ثالث بلد يجمع عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا في ستينات وسبعينات القرن العشرين.

وكانت آخر محاولة في هذا المجال سوفياتية، مع مهمة "لونا 24" المأهولة التي أجريت بنجاح سنة 1976.

وقد نصب المسبار الصيني الذي أُرسل إلى القمر العام الماضي علم الصين في المكان. وشكلت المهمة محطة جديدة في البرنامج الفضائي لبكين.