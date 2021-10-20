ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الأربعاء، أن شركة "أوبو" للهواتف المحمولة تطور معالجات إلكترونية لهواتفها الرائدة.

وأوضح "ذا فيرج" أن خطة (Oppo) تتمثل في إطلاق تلك المعالجات (SoCs) المخصصة في عام 2023 أو 2024 اعتمادًا على سرعة التطوير.

وتستهدف "أوبو" استخدام تقنية معالجة 3 نانومتر المتقدمة للمعالجات، وإذا تم تنفيذ الخطط، فستكون أوبو أحدث شركة تصنيع هواتف ذكية تتولى التحكم في تصميم المعالجات الخاص بها.

وأطلقت جوجل هاتفي Pixel 6 و 6 Pro، وهما: أول هواتفها المزودة بمعالج مخصص يسمى Tensor، وتصمم آبل وسامسونج يضًا رقائق الهواتف الذكية الخاصة بهما، كما فعلت هواوي الصينية الخطوة ذاتها