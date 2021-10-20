غيّب الموت المهندس فلاديمير سفيتلوف، أحد مصممي الدرع الصاروخية السوفيتية والروسية، الذي توفي في موسكو عن عمر يناهز 87 عاما.

وبحسب بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن المكتب الصحفي لشركة "ألماس - أنتاي" المصنعة لصواريخ الدفاع الجوي الروسية، فقد التحق ميخائيل سفيتلوف عام 1958بمكتب "فاكيل" للبحوث العلمية حيث مر بطريق طويلة بدءا من المهندس وانتهاء بكبير المصممين.

وتولى، سفيتلوف الإشراف على تصميم الصواريخ المضادة للجو مثل "إس - 125"، "أوسا"، "إس - 300"، "إس - 400". وحاز عام 1980 جائزة الدولة السوفيتية نظير تصميمه لصاروخ "5 في55" ونال عام 1997 جائزة الدولة الروسية لقاء تصميم الصاروخ بعيد المدى "51 تي 6"( Gorgon حسب تصنيف الناتو) والذي تستخدمه منظومة الدرع الصاروخية لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية.

وحاز فلاديمير سفيتلوف عام 2003 جائزة الحكومة الروسية كمؤلف لكتاب" تصميم الصواريخ الموجهة المضادة للجو"، ولديه 16 شهادة لبراءة اختراع وما يزيد عن 100 بحث علمي.