أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن البدء بحملة توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية في محافظات البلاد الست وذلك لرفع الوعي البيئي وتقليل استخدام البلاستيك الضار للبيئة.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا» أمس الأول إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة المبذولة نحو بيئة أفضل، إذ تم توزيع هذه الأكياس على مجموعة من الجمعيات التعاونية حسب المحافظات وذلك بدعم وتعاون مع صندوق حماية البيئة لحث المواطنين والمقيمين على استخدام الأكياس صديقة للبيئة والابتعاد عن البلاستيك وكل ما من شأنه تلويث البيئة.

وأوضحت الابراهيم أن هذه الأكياس تحتوي على مادة الكحول (الفينيل) القابلة للذوبان كليا بالماء الحار وتستخدم في صناعة الورق، كما أنها تتكون من كربونات الكالسيوم، وهي مواد أساسية للصخور الموجودة بالبحر وليس لها أي تأثير على البيئة.

وأضافت أن هذه الأكياس لا تحتوي على أي مواد بلاستيكية وتتميز بالقوة والمرونة، إذ يتحمل الكيس الواحد 10 كيلو غرام كما أنها غير سامة وليس لها أي ضرر على الكائنات الحية سواء في الهواء أو الماء أو التربة وخصوبتها وإنما تعمل على إثرائها.

وأكدت حاجة الوضع البيئي لزيادة الوعي وتحسين السلوك البيئي ليتلاءم مع سياسة الدول التنموية للمحافظة على البيئة ووقف التلوث والتدهور البيئي.