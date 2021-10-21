عقدت جمعية الإغاثة الإنسانية الجمعية العمومية العادية المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا للعام 2020، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة علي الحسينان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الشؤون، وأعضاء الجمعية العمومية، وتمت مراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد، حسب الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة.

وافتتح الحسينان الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الحاضرين، ثم بدأ بمناقشة التقريرين الإداري والمالي للمشاريع الداخلية والخارجية، وتمت الموافقة على التقريرين الإداري والمالي، بعدما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021 والتصويت عليها بالموافقة.



وأشار الى ان عدد المستفيدين من مشاريع جمعية الإغاثة الإنسانية لعام 2020، نحو مليون و600 ألف مستفيد، مقسمين على ركائز خيرية وإنسانية، لافتا الى انه على سبيل المثال لا الحصر، فإن هناك 100 ألف مستفيد في مجال التعليم والتدريب، و250 ألفا في مجال الرعاية والخدمات الصحية، و450 ألفا في الإغاثات والوجبات والسلال الغذائية، ونصف مليون مستفيد من مشاريع سقيا الماء والآبار، بالإضافة الى 150 ألفا في المشاريع الدعوية وبناء المساجد، و100 ألف مستفيد من مشاريع الكسوة ودفء الشتاء، وكذلك 50 ألف مستفيد من مشاريع الإيواء والمخيمات وقرى اللاجئين، علاوة على الكثير من المشاريع المتعلقة بالخدمة المجتمعية وللمساجد والصفوف الأمامية.



هذا، وقد زكى مجلس إدارة الجمعية لهيئته الإدارية د.سلطان فهد الخنة رئيسا للمجلس، وعلي الحسينان نائبا للرئيس وعبدالله الملا أمينا للصندوق وخالد الرشيدي أمينا للسر، كما ضم مجلس الادارة كلا من محمد الدويلة ود.عصام الربيعان ومحمد العليان ود. فارس العجمي وعبدالكريم الشمري.



وفي هذا الصدد، أكد د.سلطان فهد الخنة أن الجمعية ستواصل نهجها في إغاثة المنكوبين بالدول المتضررة، مبينا أن المساعدات الإغاثية وإقامة المشاريع الخيرية الإنسانية كانت هي الأبرز في عدد من الدول المنكوبة.