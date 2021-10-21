ليلى الشافعي



وسط أجواء ودية وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية، كرمت جمعية الرحمة العالمية، المدير العام لمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح، وذلك تقديرا لجهوده في تيسير العمل الخيري الإنساني خارج الكويت، خلال فترة عمله مساعدا لوزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي.



وأقيم الحفل الذي نظمته «الرحمة العالمية» بحضور رئيسها الفخري د.جاسم الياسين، ورئيس مجلس إدارتها يحيى العقيلي، بجمعية الإصلاح الاجتماعي، مساء الثلاثاء بوجود ممثلين عن وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر د.عبدالرحمن المحيلان، ورئيس جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان، ورئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني د.خالد الشطي، ومدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م.بدر السميط، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العمر، ومدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية بالإنابة في الأمانة العامة للأوقاف وائل الشطي، وعدد من الجهات والمنظمات ذات الصلة بالعمل الخيري.



وخلال الحفل، أشاد رئيس مجلس إدارة «الرحمة العالمية» يحيى العقيلي، بالدعم الذي تقدمه الكويت أميرا وحكومة وشعبا للعمل الخيري والرعاية التي يحظى بها من وزارتي الشؤون والخارجية، مؤكدا أن السفير ناصر الصبيح، يستحق التكريم لدوره في تحمل مسؤوليته تجاه القطاع الخيري، وتكريمه بمنزلة رسالة شكر ووفاء وتقدير من القطاع الخيري.



وأضاف العقيلي أن أهم ما ميز الصبيح خلال فترة عمله، هو تفهمه لمتطلبات القطاع الخيري واحتياجاته من قبل الأجهزة الحكومية، مجددا شكره وتقديره له على مجهوداته ومسيرته المباركة طوال الفترات الماضية، متمنيا السداد والتوفيق والتميز، لخلفه السفير حمد المشعان مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي، لتستمر مسيرة الخير وتظل الكويت مركزا للعمل الخيري والإنساني.



بدوره، أشاد السفير ناصر الصبيح بدور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية في تعزيز مكانة الكويت لدى المجتمع الدولي برعاية صاحب السمو الأمير، موضحا أن شفافية العمل الخيري الكويتي تحصنه من الضعف والتشكيك، مؤكدا أن الكويت ستظل داعمة للإنسانية، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس واللون واللغة، مجددا شكره لجمعية الرحمة وكل الجهات الخيرية الكويتية على تفهمهم ووعيهم بالدور المسؤول لعمل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية.