وجه وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنظيم العمراني ووزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع الأجهزة الرقابية بالادارات المختصة في البلدية بتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية للكشف على سراديب العقارات التجارية ومدى الالتزام باستخدامها مواقف للسيارات حسب التراخيص الصادرة من البلدية.



وأكد الشايع في تصريح صحافي على أهمية تشديد الرقابة من قبل الاجهزة الرقابية لرصد أي مخالفات تتعلق باستخدام الادوار المخصصة لمواقف السيارات في العقارات في غير الغرض المرخص له، موضحا ان هذا الملف سيكون له الأولوية في المتابعة من قبله خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن معالجة هذا الملف بتفعيل دور الاجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القانون لإيقاف أي تجاوز بتحويل سراديب العقارات أو اجزاء منها الى مخازن مؤقتة بخلاف اللوائح والانظمة المتبعة.



وأضاف: وجهت المسؤولين والقائمين على عمل الاجهزة الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية للكشف عن أي مخالفات تتعلق باستخدام مواقف سيارات العقارات كمخازن واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الاستخدامات المخالفة وإحالة محاضر المخالفات بحق المخالفين الذين قاموا باستغلال السراديب للتخزين الى الجهات المختصة.



وتابع: لن نتوانى في محاسبة أي موظف يثبت تراخيه أو تقصيره في تطبيق القانون بشأن تلك المخازن المخالفة ورصد أي مخالفات تتعلق بهذا الملف لمنع وقوع أي حوادث أو حرائق تهدد سلامة المباني والسكان جراء استخدام سراديب مواقف السيارات لتخزين المواد بأنواعها حفاظا على الأرواح والممتلكات.