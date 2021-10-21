أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة المولد النبوي، من خلال فرع مطار الكويت الدولي (T1 قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 10:00 مساء، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا الى الساعة 10:00 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية، الأفنيوز، الدائري السادس، المطار وفرع أجيال.



وأعلن البنك أيضا استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk-online.com، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 50888225، إضافة إلى مركز خدمة العملاء 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت، من خلال فريق عمل مؤهل.