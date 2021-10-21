شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري والذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مساء أول من أمس في عاصمة مملكة البحرين الشقيقة المنامة.



وقد ترأس اللقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، ووزراء التجارة والصناعة، بالإضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.



وترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس الاتحاد سمير عبدالله أحمد ناس، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، وبصحبته مدير عام الغرفة رباح الرباح، ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بالغرفة فهد الصغير.



وقد سلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وأهمها: تشريع قانون (نظام) خليجي موحد بشأن الامتياز التجاري والذي يهدف الى حماية وتشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز (مالك العلامة التجارية).



كما بين أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الاتفاقيات التجارة متعددة الاطراف، وقد أكد اللقاء على ضرورة التنسيق حول الاجراءات الجمركية وغير الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج البضائع الى دول الخليج.



بالاضافة الى استعراض أهمية الأمن الغذائي الخليجي والذي يعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي يشهدها العالم، كما أشار اللقاء الى التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الالكترونية والخدمات الالكترونية عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة بعد جائحة كورونا.



وقد أبدى المشاركون استعدادهم وترحيبهم الكبير لبذل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية، سعيا لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة، كما أعربوا عن سعادتهم في عقد هذا اللقاء المهم، مؤكدين أهمية الاستمرار على هذا النهج لتوطيد التعاون المشترك، على أن يتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.