حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة مركز الخالدية الصحي، وعضو الرابطة الكويتية لهشاشة العظام د.فتوح الجاركي عن تدريب 35 طبيبا من أطباء العائلة على الاكتشاف المبكر لمرض هشاشة العظام، وتقديم التوعية والخدمات العلاجية بهذا المرض، مبينة أنه توزيع هؤلاء الأطباء على محافظات الكويت، فمنهم 5 في الأحمدي و19 في العاصمة و7 في حولي و7 في الفروانية.



وقالت الجاركي في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش المعرض السنوي لليوم العالمي للهشاشة الذي أقامته الرابطة الكويتية لهشاشة العظام بمجمع الأفنيوز يوم أمس: قمنا كرابطة بتدريب الأطباء وتوفير الأدوية وفتح العيادات بالمراكز الصحية، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة بالمناطق السكنية، مضيفة أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية جديدة في يناير المقبل لأطباء العائلة أيضا، والرابطة في طور تسجيل الأطباء الذين سيشاركون فيها وتنظيم المحاضرات وورش العمل لتدريبهم.



وعن مرض الهشاشة، قالت الجاركي: إنه مرض مزمن وصامت ولا توجد أعراض له، حيث يعلم المريض به بعد إصابته بالكسور، حين يصبح العظم لديه هشا وقابلا للكسر، والمريض حينما يعاني من الهشاشة تكون المعاناة معنوية وصحية واجتماعية لأنه يكون عبئا على أسرته والمجتمع من حوله مع عدم الحركة.



وأضافت ان الهشاشة تصيب امرأة من بين كل 3 نساء ورجلا من بين كل 5 رجال، وهذه إحصائية عالمية، ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالهشاشة تقدم العمر، فإذا كان المريض يزيد على 50 عاما ولديه عوامل خطورة، نقوم بعمل قياس كثافة العظم ومعرفة ما إذا كانت لديه قابلية للإصابة بالهشاشة.



وعن الإصابة في أعمار صغيرة، أشارت إلى انه يمكن أن تحدث الإصابة بالهشاشة في أعمار صغيرة حال وجود عوامل تساعد على الإصابة ومنها التاريخ العائلي ووجود أمراض مزمنة، مثل السكري والروماتيزم، وإجراء جراحات تحويل المسار والتكميم.



وعن العلاجات، قالت: الكويت تحرص على وجود الأدوية الجديدة التي تواكب البروتوكولات العلاجية العالمية، وحرصت الحكومة على أن تتاح هذه الأدوية في المراكز الصحية، والأدوية العلاجية متنوعة، منها الأسبوعي والشهري وكذلك التي يتم تعاطيها سنويا ونصف السنوي.