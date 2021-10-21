الدوحة - فريد عبدالباقي



سيكون فريق الدحيل أمام مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على الوكرة بملعبه سعود بن عبدالرحمن في الـ 7:30 مساء اليوم بتوقيت الكويت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لدوري نجوم QNB لكرة القدم.



ويدخل الدحيل لقاء اليوم في رصيده 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر السد، الذي لعب 6 مباريات، في المقابل، يبحث الوكرة التقدم في جدول الترتيب العام، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، في حال فوزه اليوم يدخل المربع الذهبي للمرة الأولى هذا الموسم.



هذا، وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين 52 حكما لإدارة مباريات بطولة كأس العرب «قطر 2021» التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.



وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم تعيين 52 حكما لإدارة مباريات بطولة العرب بواقع 12 حكم ساحة، و24 حكما مساعدا، و16 حكم فيديو، من 27 دولة من جميع الاتحادات القارية.



وأوضحت اللجنة أن بطولة العرب، التي ستتم الاستعانة فيها بتقنية الحكام المساعدين بالفيديو (VAR)، تمثل خطوة مهمة على طريق كأس العالم قطر 2022 لحكام المباريات المشاركين.



وتواجد من العرب في قائمة الحكام كل من: القطري عبدالله المري، والمصري إبراهيم نورالدين، والمغربي رضوان جيد، وجميعهم تم اختيارهم ضمن حكام الفيديو.



وستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة بين تونس وموريتانيا على ستاد أحمد بن علي.



وتختتم النسخة الأولى لكأس العرب بإقامة المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر على ستاد البيت.