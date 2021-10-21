مبارك التنيب



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا للحملات التي يقوم بها قطاع شؤون الإقامة لضبط مخالفي قانون الإقامة، ومكاتب الخدم الوهمية، وبتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة متابعة المخالفين) من ضبط مقيم آسيوي يدير مكتب خدم وهميا بمحافظة حولي.



وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام آسيوي بإدارة مكتب خدم وهمي، ويأوي عمالة مخالفة وهاربة ومتغيبة، ويقوم بتشغيلهم بنظام العمل المؤقت، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد استصدار الإذن القانوني تم ضبط 10 من الرجال والنساء، منهم من لا يحمل أي إثبات، وآخرون مادة (20) لا يعملون لدى كفلائهم، وتمت إحالة شخص منهم الى المباحث الجنائية لوجود طفل حمل سفاح.



الجدير بالذكر أن إحصائية الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في مجال ضبط المكاتب الوهمية والعمالة المخالفة لقانون الإقامة خلال شهر أكتوبر الجاري، أعلنت عن ضبط 20 مكتبا وهميا للعمالة المخالفة، و60 مخالفا لقانون الإقامة.