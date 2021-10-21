امتثلت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما) «على مضض» لنصيحة أطبائها بالراحة لبضعة أيام، ما اضطرها إلى إلغاء زيارة لأيرلندا الشمالية، على ما أفاد قصر باكنغهام أمس الأربعاء.



وأوضح القصر في بيان قصير أن «الملكة قبلت على مضض برأي طبي يحضها على الراحة في الأيام القليلة المقبلة».



وأكد البيان أن «جلالة الملكة لا تزال في حال معنوية جيدة وتشعر بخيبة أمل لأنها لن تتمكن من زيارة أيرلندا الشمالية، حيث كان من المقرر أن تشارك في سلسلة من الأنشطة يومي الأربعاء والخميس»، مضيفا أنها «تتطلع إلى القيام بهذه الزيارة مستقبلا».

وأشارت وكالة «بي إيه» البريطانية للأنباء إلى أن إليزابيث الثانية تخضع للراحة في قلعة وندسور بالقرب من لندن، حيث قضت فترات الحجر المتتالية، وحالتها غير مرتبطة بفيروس كورونا، علما أنها تلقت اللقاح المضاد له.



وكانت الملكة إليزابيث رفضت أول من أمس قبول جائزة مخصصة لكبار السن أرادت مجلة بريطانية منحها إياها، إذ اعتبرت صاحبة التاج البريطاني أنها غير مطابقة للمعايير، مشددة على أن «عمر الشخص هو ذاك الذي يشعر به»، وفق ما أفادت الثلاثاء المطبوعة التي تحمل اسم «ذي أولدي».



وكشفت هذه المجلة التي تعتبر أنها توفر البديل «الخفيف» من الصحافة «المهووسة بالشباب والمشاهير» أنها اقترحت على قصر باكنغهام تقديم جائزتها «ذي أولدي أوف ذي يير» (مسن العام) إلى الملكة الجالسة على العرش منذ نحو 7 عقود.



ونشرت المطبوعة الثلاثاء رسالة الرفض التي تلقتها في 21 أغسطس الماضي.